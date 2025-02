BBB 25: Gracyanne admite vontade de xingar Vitória Strada: 'Por um triz'

Ela disse que esteve a ponto de xingar Vitória e que só segurou por respeito à irmã de Diego Hypolito, 38. "Por um triz, ela não tomou um 'vai tomar no c*, Vitória!' Eu não fiz isso pela Dani."

Gracyanne deixou claro ainda que não teme ver a atriz "entrar no modo de ser grossa", como ameaçou recentemente. "Se vai ser grossa e sustentar, maneiro!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne