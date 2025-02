BBB 25: Diego perde paciência e grita com Daniele: Sempre a mesma história!

Foi o que bastou para Diego perder a paciência, alegando que Daniele sempre reclama a respeito disso. "Caraca, toda vez a mesma história!", irou-se o rapaz. "Não é isso, Diego! É que depois o assunto se perde e eu fico aqui!", rebateu ela, sem se alterar. "Então fala na hora!", contra-argumentou ele, já elevando o tom de voz.

Os dois seguiram discutindo e o ginasta não deu o braço a torcer para a irmã. "Ué, Diego, comecei a falar e você diz: 'Deixa eu te interromper um pouquinho'. Aí eu não falo mais, porque o assunto se perde", ponderou Daniele. "Qual era o assunto?", quis saber então ele. "Não, Diego, já foi", desconversou a ex-Power Couple. "Fala qual é o assunto! Você lembra?", insistiu o rapaz.

Diego parece acreditar que Daniele estava reclamando de algo que podia resolver facilmente. "E depois você não podia voltar no assunto. Não teve como, você não tem poder de fala", ironizou ele. "Como é que ia voltar ao assunto se a conversa já foi para outro lado?", refletiu a atleta.

