BBB 25: Diego Hypolito se desculpa com Daniele: 'Estava totalmente errado'

Daniele aceitou a retratação, mas pediu que Diego repense suas atitudes com ela dali em diante. "Não vou ficar sem desculpar você, só que você também tem que começar a ouvir mais. Não foi para você ficar bravo daquele jeito. Eu comecei a falar, você já foi para lá bravo, sem nem ouvir o que eu estava falando. Não me deixou nem concluir."

Para selar a reconciliação, Diego abraçou a irmã e beijou a cabeça dela - que retribuiu timidamente. "Que abraço sem vontade...", reclamou o ginasta.

