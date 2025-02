Diego alerta grupo sobre atitudes de Vitória no BBB 25: 'Vai se queimar'

No papo com Delma, Guilherme e Vinícius, o ginasta comentou que Vitória "vai acabar se queimando com o público" — já que, mesmo após levar invertidas, corre atrás do grupo do Nordeste. "Eu e o Gui tivemos uma conversa enorme com a Vitória e dissemos que ela tem pouco tempo, se não vai sair do jogo."

Delma concordou com Diego: "Eu tenho um carinho muito grande pela Vitória e fico com pena. Ela fica ajudando as outras [Camilla e Thamiris], e elas ainda dizem que estão 'nem aí' para a Vitória."

O ginasta completou: "E não é a primeira vez, viu. Elas sempre falam que estão 'nem aí' para a Vitória."

