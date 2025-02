'Quero incomodar mesmo', declara Camilla sobre brothers do BBB 25

Em um papo com Thamiris e Gracyanne no BBB 25 (Globo), Camilla afirmou que não quer mais agradar ninguém na casa e que vai focar no jogo.

O que aconteceu

Na conversa, Camilla disse acreditar que é um dos principais alvos da casa e que não vai mais "fazer sala" para ninguém: "Vou fazer a pessoa ficar incomodada mesmo. De chegar e levantar, f*da-se! Não quero mais saber de p*rra nenhuma."