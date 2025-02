'Vi o medo que as pessoas têm do meu jogo', diz Camilla no BBB 25

Em conversa com Thamiris no BBB 25 (Globo), Camilla compartilhou a percepção que tem de que os brothers da casa estão com medo do seu jogo.

O que aconteceu

No papo, Camilla lembrou de uma troca que teve com Aline. Na ocasião, a trancista chorou ao dizer que se sente despreparada na casa — e a policial afirmou que a colega virou alvo por se expor muito no jogo.