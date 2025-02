Camilla cogita Paredão com irmã no BBB 25: 'Vou fazer um inferno aqui'

Na tarde de domingo (23), Camilla especulou com Gracyanne e Thamiris como será a formação do sexto Paredão do BBB 25 (Globo). A trancista disse acreditar que vai para a berlinda com a irmã.

O que aconteceu

No papo, Camilla afirmou que Diogo puxou Thamiris para o Paredão como estratégia, mas lembrou que está com o Poder Curinga: "A gente não sabe o que é esse Poder do Sim ou Não. Só que é isso, se formos juntas para o Paredão, vou fazer um inferno aqui dentro."