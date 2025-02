Camilla desabafa sobre BBB 25 e chora: 'Me sinto despreparada'

Camilla conversou com Aline sobre seu jogo no BBB 25 (Globo) e chorou ao confessar que se sente despreparada dentro da casa.

O que aconteceu

No papo, Camilla elogiou a postura de Aline: "Acho você muito inteligente, muito preparada. Eu me sinto despreparada, porque aqui eu sou só eu. Você vai falando as paradas e é tudo super coerente. E eu só falo. Você está sabendo ler esse jogo muito melhor."