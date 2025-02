BBB 25: Aline e Diego Hypolito zombam de Renata e gargalham: Coisa horrível

As gargalhas do atleta e da policial militar chamaram a atenção de Joselma, 54, que acreditou ser o motivo do deboche. "Estão rindo da minha cara, né?", indagou ela. "Eles estão rindo tanto que um está rindo da cara do outro, é isso?", questionou Guilherme, 27, também sem entender a atitude.

Aline, então, explicou o verdadeiro motivo de ela e Diego estarem rindo tanto. "A gente já percebeu que em vários momentos que a gente está conversando, ela vem como se fizesse 'parte de um time aqui', como se votasse nas mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e depois sai. Pelo amor de Deus, véi!"

