Vôlei e bronze: como atriz Bárbara Luz se preparou para 'Ainda Estou Aqui'

Bárbara descreve o trabalho de Amanda como "mágica". A atriz ressalta a importância de não sair "machucada" das gravações: "Nessas cenas com muita carga emocional, ela ia guiando a gente de uma forma muito doce, que eu não saberia explicar. Ela é... Sei lá, ela faz mágica ali".

Essa leveza não, necessariamente, é estar fazendo piada, desconcentrada o tempo todo. É estar presente.

Amanda Gabriel

Ao longo das gravações, Bárbara não teve contato com a Nalu da vida real. "Foi uma opção da direção mesmo, porque eu tinha muita vontade", comenta a atriz. Bárbara conta que se guiou pelas orientações do diretor Walter Salles, amigo de infância da família Paiva: "Walter tem um olhar muito carinhoso e amoroso com ela. Então foi muito bonito e rico poder construir essa personagem através do olhar dele".

Ana Lúcia Paiva, a Nalu, e a atriz Bárbara Luz na estreia de 'Ainda Estou Aqui' em Paris Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz conheceu Nalu na Europa, onde, hoje, faz faculdade de artes cênicas. Elas se encontraram pela primeira vez na estreia de "Ainda Estou Aqui" no festival de Veneza e, a partir daí, construíram uma amizade. "Coincidentemente, ela também mora em Paris, então a gente se vê bastante, vamos ao teatro juntas. E ela me disse que conseguiu se ver ali no filme", sorri a atriz.

O filme fez seus colegas europeus se interessarem pela história do Brasil. Bárbara conta que seus colegas de faculdade não têm conhecimento da história do Brasil, mas se interessaram pelo tema após o filme. "Algumas pessoas vieram me falar que, por exemplo, não sabiam que tinha tido uma ditadura no Brasil", relembra.