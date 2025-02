Axé e sensualidade: Sheila Mello supera Scheila Carvalho na Batalha LipSync

Scheila Carvalho, por sua vez, iniciou a competição homenageando Daniela Mercury ao dublar "O Canto da Cidade", um tributo ao início da carreira da artista que ajudou a popularizar o axé nacionalmente. Na fase seguinte, trouxe toda sua energia ao som de Jennifer Lopez, também apostando em uma apresentação cheia de dança.

Emocionada após a vitória, Sheila Mello refletiu sobre as trajetórias das ex-dançarinas do grupo É o Tchan. "Fico muito emocionada. Eu [vim] da periferia de São Paulo, a Carvalho [veio] de Minas Gerais… Saber que o nosso trabalho está no coração de vocês depois de 27 anos é incrível".

Scheila Carvalho também celebrou a conexão com o público. "É um energético para seguir fazendo o que a gente faz".