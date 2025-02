Ana Hickmann desabafa sem citar nomes: 'Meu agressor continua me agredindo'

Ana Hickmann, 43, relatou ser alvo de haters e stalkers.

O que aconteceu

Sem citar nomes, a apresentadora disse é atacada verbalmente por seu agressor. "O meu agressor continua tentando me calar, meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos e agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e a sua cúmplice", disse nos stories do Instagram neste domingo (23).

Ana Hickmann insinuou que o ex deve ter "coisas a esconder". "Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que me pergunto. Quem não tem nada a temer mostra. Quem não deve, não teme. Está fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e mentir? Continua mentindo todo dia", pontuou.