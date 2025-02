Piercing, trisal, vapo-vapo e tatuagem íntima: a semana +18 do BBB 25

No entanto, diante da insistência de Gracyanne, Aline admitiu já ter 'experimentado' algo com o mesmo sexo. "Responde, 'sim' ou 'não'", pressionou a ex de Belo. "Já", entregou finalmente a PM, sem entrar, porém, em maiores detalhes.

Na sequência, a amiga de Vinícius mostrou o piercing em seu mamilo para Camilla, Mateus, Gracyanne e Vitória. "Eu adoro ver peito", confessou a irmã de Thamiris, após pedir para ver o adereço íntimo da colega. "Deixa eu ver também", pediu Vitória.

Beijo de língua

BBB 25: Gracyanne pede que Vitória não comente sobre beijo de Thamiris e Aline Imagem: Reprodução/Globoplay

A festa da Líder Eva foi marcada por um assunto: o beijo que Aline deu em Thamiris e repercutiu pela casa. Gracyanne foi a primeira comentar o assunto, com Vitória. "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado", disse.

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Não, eu falei que a Aline beijou ela? Ela só recebeu", pontuou Gracyanne. "Ah tá. Tava sentada no chão", respondeu Thamiris.