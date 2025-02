Três personagens terríveis ficam incomodados com sucesso de Beatriz

No capítulo de segunda-feira (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha.

Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Anita é atacada por fãs de Alfredo.

Teresa, Eugênia e Jacira pedem o apoio do público ao romance de Alfredo e Anita. Beto termina o seu curta-metragem.