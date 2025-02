Rodrigo Santoro comemora Urso de Prata: 'A maior vencedora é nossa cultura'

"O Último Azul" retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. O longa é uma coprodução entre Brasil, México, Chile e Holanda.

Além de Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, o longa traz no elenco nomes como Rosa Malagueta, Clarissa Pinheiro, entre outros.

O filme também conquistou dois outros prêmios na competição, de júris paralelos. Ele venceu o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

Outro filme brasileiro premiado

O documentário brasileiro "A Hora do Recreio" já tinha sido premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim na sexta-feira (21). O filme recebeu a Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation. Trata-se de uma ala do festival focada em filmes direcionados à plateia infantojuvenil.