'Ainda Estou Aqui': conheça os personagens reais que aparecem no filme

Em 1971, foi levado pelas forças militares, torturado e assassinado. Seu corpo foi enterrado como indigente e, mais tarde, os restos mortais foram jogados ao mar. No longa, é interpretado por Selton Mello. A produção chegou a refazer várias das fotos de arquivo de Paiva com o ator.

Marcelo Rubens Paiva

Cena da família Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Aline Onawale

Único filho homem do casal Eunice e Rubens Paiva, é o responsável pelo livro que inspirou o filme. O próprio colaborou no desenvolvimento do roteiro de "Ainda Estou Aqui", no papel de consultor.

Aos 20 anos, perdeu os movimentos do corpo em um acidente. Em dezembro de 1979, durante uma festa, quebrou uma vértebra ao saltar em um lago. Essa infeliz experiência, assim como o desaparecimento do pai, são explorados no seu livro "Feliz Ano Velho", que foi sucesso absoluto no ano de publicação, em 1982.

No filme, é interpretado por Guilherme Silveira, na infância, e por Antonio Saboia, na juventude. "A única diferença é que sou mais bonito do que o ator que me interpreta. Mais bonito e menos modesto", falou Marcelo Rubens Paiva em tom de brincadeira, em entrevista para a Deutsche Welle.