Piovani se nega a pedir desculpas, e Neymar quer R$ 50 mil de indenização

Entenda o caso

Em maio de 2024, Luana Piovani e Neymar trocaram farpas nas redes sociais por conta de um projeto que tramita no Congresso chamado de PEC das Praias, que pretende transferir à iniciativa privada alguns terrenos de marinha que pertencem da União. Neymar havia anunciado uma parceria com uma construtora que está levantando um condomínio de luxo à beira-mar, e foi acusado por Luana de se beneficiar com a PEC das Praias —o que ele negou.

Em suas redes sociais, além de a atriz fazer tais afirmações sobre o jogador, ela proferiu uma sequência de desabafos com xingamentos ao longo de três dias. Todo o conteúdo foi listado pela defesa do atacante do Santos e anexado ao processo em que ele pede a indenização de R$ 50 mil.

Neymar Imagem: JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na sequência de ataques, sobrou até mesmo para Bruna Biancardi, esposa do jogador. "Alguém que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação, não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança, entendeu? [...] Quando um pai faz mal para uma mãe, ela tá fazendo mal pro, ele está fazendo mal pro filho gente. Vocês não entendem isso? [...] Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não cuida, não zela da mãe de um filho, não é um bom pai", disse.