BBB: João Pedro revela quem indicará ao Paredão; Veja como foi a madrugada

Tomou as dores de Thamiris

Em um papo mais reservado com Camilla, João Pedro revelou o motivo por trás da decisão. Segundo ele, a indicação de Vitória está ligada a um desentendimento da atriz com Thamiris, irmã de Camilla."Vou falar pra você, mas você não vai contar pra ninguém, né?" pediu o Líder.

A informação correu

Apesar do pedido de sigilo, Camilla não conseguiu segurar a informação. Logo após a conversa com João Pedro, ela compartilhou o segredo com Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito, e o assunto já começou a circular entre os participantes.

Diego, sem saber, comentou com Vitória

O brother teve uma conversa com a atriz sobre as possíveis escolhas do Líder. "Eu acho que ele vai te colocar de qualquer jeito. É o que eu acho, eu sou bem sincero", revelou o ginasta à Vitória Strada. "Eu acho eles boa gente, e sabe qual o problema? Eles não te deram oportunidade de te conhecer", avaliou.