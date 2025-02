Luísa Sonza exibe corpo e brinca com bunda falsa em bastidores de clipe

Luísa Sonza, 26, compartilhou com os fãs neste sábado (22), os bastidores do clipe Bunda, parceria com a argentina, Emilia Mernes.

O que aconteceu

Nas imagens, Luísa aparece brincando com o bumbum gigante ao lado da argentina. Elas usaram calças de moletom com enxertos na região.

Em outra cena, a bunda de Luísa é aumentada por meio de efeitos especiais. Luísa também apareceu em fotos usando biquíni.