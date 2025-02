Luana Piovani comemora após receber elogio do filho, Dom: 'Uma alegria'

Luana Piovani, 48, se surpreendeu ao receber um elogio do filho, Dom, 12, e falou dos desafios para educá-lo à distância, já que agora ele mora com o pai, Pedro Scooby, no Brasil.

O que aconteceu

Dom falou que, mesmo à distância, lembra de situações em que Luana chamou sua atenção. "Qualquer coisa que você pisa fora da linha... Se você já vai abrir o armário para aprontar algo, é como se minha mãe aparecesse dentro dele para brigar com você. Mas eu acho que ela é uma excelente mãe", disse, em entrevista ao podcast "Pod sim pod não".

Piovani ficou surpresa com o elogio e contou que está seguindo o caminho certo. "Me deu uma surpresa, uma alegria. Porque eu me acho tão vencida tantas vezes, a gente fica com o cansaço... E quando vejo ele falando que tem que andar na linha, significa que estou deixando a impressão certa."