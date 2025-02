10 livros indicados por Fernanda Torres; 6 deles para ler com os filhos

Ao vencedor as batatas Imagem: Reprodução

3. "O Otelo Brasileiro de Machado de Assis: um estudo de Dom Casmurro" (2008), de Helen Caldwell. Alheia às críticas com teor machista feitas a Capitu, personagem central de "Dom Casmurro", a escritora norte-americana relaciona a ideia de Machado de Assis com Otelo, de Shakespeare.

4. "Machado" (2016), de Silviano Santiago. A obra contextualiza os últimos anos de vida de Machado de Assis sob a perspectiva singular do autor. Há reflexões sobre o processo de adoecimento do escritor, incluindo as crises epiléticas que ele teria sofrido durante toda a vida, e a possível relação de suas dores com o seu potencial de criação literária.

Livro maravilhoso que fala sobre a epilepsia do Machado e a influência da epilepsia na literatura dele. Inclusive ele fala de um capítulo especial sobre o delírio que é a abertura de "[Memórias Póstumas] de Brás Cubas" e que esse delírio pode ter a ver com a epilepsia do Machado Fernanda Torres

Livro "Machado", de Silviano Santiago Imagem: Reprodução

5. "O Pote Vazio" (1990), de Demi. A autora norte-americana casada com um chinês se aprofundou na cultura chinesa para escrever o livro infantil que trabalha a honestidade. Na história, um Imperador distribui sementes de flores às crianças do seu reino para que elas cuidassem e florescessem a planta. Somente um menino levou o vaso vazio, sem nenhuma evolução, revelando o mais honesto na turma.