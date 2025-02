'Minhas fé e força aumentaram': Juliana Alves expõe mudança com maternidade

Juliana Alves, 42, descobriu a própria potência após o nascimento da filha, Yolanda, em 2017. A atriz, que está no elenco do filme de "Fé Para o Impossível", considera a maternidade o seu grande ponto de virada.

Me fez entender um tamanho que eu não sabia que tinha. Acho que a mulher não precisa ser mãe para poder entender essa potência, mas, no meu caso, aconteceu dessa maneira. E é incrível.

Juliana, em entrevista a Splash

Yolanda é fruto do relacionamento da atriz com o diretor Ernani Nunes, que chegou ao fim em 2022. "[Com a maternidade] a minha fé aumentou, a minha necessidade de organização pessoal, minha força e minha determinação diante das coisas. Busco cada vez mais me conectar com essa fé, com essa força, para poder ser esse alicerce para a minha filha também."