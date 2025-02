Jade Picon exibe barriga trincada em maiô verde recortado

Jade Picon, 23, mostrou seu tanquinho nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora posou com um maiô verde recortado e ousado. Ela compartilhou o ensaio nos stories do Instagram nesta sexta-feira (21).

A famosa chamou a atenção com sua barriga trincada. No vídeo, ela mudou de pose e evidenciou os "gominhos" do abdômen.