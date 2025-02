Portela no BBB 25: Gracyanne Barbosa já foi musa da agremiação Carioca

O samba da Portela invadiu a casa do BBB 25 (Globo) na noite desta sexta-feira (21) em mais um dia de festa! A bateria da escola de samba embalou os brothers na casa mais vigiada do Brasil, abrindo o período de Carnaval. A festa ainda contou com a apresentação do sambista Diogo Nogueira. Gracyanne relembrou a sua época de musa, prestando bastante atenção na bateria.

O que houve

Gracyanne Barbosa já foi musa da Portela, escola de samba do Rio de Janeiro. A ex-mulher do Belo brilhou na Marquês de Sapucaí pela última vez em 2016, quando cruzou a avenida como destaque no carro abre-alas da agremiação.