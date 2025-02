BBB: Diego Hypolito alerta Vitória sobre o Paredão: 'Vai te colocar'

Na madrugada deste sábado (22), durante a festa do BBB 25, Diego Hypólito e Vitória Strada conversaram sobre as possíveis escolhas do Líder da Semana, João Pedro, para o Paredão. Vitória, que já havia sido colocada "Na Mira do Líder" pelo gêmeo, recebeu um alerta do ginasta.

O que aconteceu

O ginasta, conhecido por sua sinceridade, não hesitou em dar sua opinião sobre as decisões do Líder. "Eu acho que ele vai te colocar de qualquer jeito. É o que eu acho, eu sou bem sincero", revelou Diego a Vitória.

Preocupado com a reação da atriz, ele a tranquilizou, pedindo que ela não ficasse chateada com a afirmação. "Eu acho eles boa gente, e sabe qual o problema? Eles não te deram oportunidade de te conhecer... eles não me conhecem", avaliou o brother, refletindo sobre a falta de aproximação entre os participantes.