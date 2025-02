Bruna Biancardi aposta em look exibindo barriga de 2ª gravidez com Neymar

Bruna Biancardi, 30, aposta em look que exibe barriga da 2ª gravidez com Neymar, 33, em suas redes sociais.

O que aconteceu

A influencer está esperando a segunda filha, Mel, com o jogador e postou uma foto no espelho do look deste sábado (22).

Bruna apareceu usando uma camisa abotoada e calça baixa para exibir a barriguinha da gravidez. Ela também mostrou o look da primogênita, Mavie, também filha de Neymar, para curtirem o dia na piscina.