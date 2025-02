Que horas o Big Fone vai tocar hoje no BBB 25?

O apresentador revelou como será a dinâmica da vez. "Quem atender vai direto para o Paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedada com ele. Caso o Líder atenda, aí ele escolherá duas pessoas para serem emparedadas", explicou Tadeu.

Com o Poder Curinga em mãos, Camilla terá a chance de alterar a dinâmica do Paredão. Ela poderá decidir se quer, ou não, trocar um dos emparedados por qualquer outra pessoa da casa, adicionando ainda mais estratégia ao jogo.

Além disso, os emparedados terão a chance de se livrar da berlinda durante a Prova de Bate e Volta.

