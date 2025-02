BBB 25: Thamiris chora ao vestir a fantasia do Monstro: 'Não tem braço!'

Thamiris, 33, sofreu um bocado ao vestir pela primeira vez a fantasia de cobra, parte do Castigo do Monstro que Guilherme, 27, designou-lhe no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista se sentiu muito incomodada dentro do figurino e caiu nas lágrimas. "Não tem braço!", chocou-se ela, ao se dar conta de que ficaria 'presa' dentro do figurino.