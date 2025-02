BBB 25: Thamiris é escolhida para o sexto Castigo do Monstro

Guilherme, 27, venceu a sexta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Thamiris, 33, para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Até a formação do paredão deste domingo (23), a nutricionista terá que se manter fantasiada de cobra. Ela também perdeu 300 estalecas e, segundo as regras da punição, iria direto do VIP para a Xepa se já não estivesse nesta.