BBB 25: Diogo Almeida aconselha Thamiris sobre Monstro: 'Tenta brincar'

Diogo entende ser essa uma boa ferramenta para lidar de forma mais equilibrada com a questão. "Não estou diminuindo o que você está sentindo. Sei que afeta. Mas pensa que é um jogo, uma brincadeira. Administra aí, digere, mas procura levar na brincadeira, conta com a galera que está contigo para brincar com isso. Porque vai ter hora que vai ter que dar comida na boca, e brinca com isso"

Gracyanne Barbosa acompanhou o diálogo e recordou que Diogo, além de ator, é também psicólogo. "Ele está no lugar de fala. Ele trabalha com isso, ele é psicólogo."

