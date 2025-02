Nova aliança? No BBB 25, Camilla quer se aproximar de gêmeos e Maike

Na última festa do BBB 25 (Globo), Camilla conversou com João Pedro e expôs o desejo de formar uma aliança com ele, João Gabriel e Maike.

O que aconteceu

No papo, João Pedro afirmou que pretende indicar Vitória para o Paredão. Por sua vez, Camilla disse que a atriz é "carta fora de seu baralho": "Comigo só tem uma chance."