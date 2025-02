Camilla aconselha Thamiris sobre João Gabriel: 'Bota pra escanteio'

Durante a última festa do BBB 25 (Globo), Camilla falou com Thamiris sobre João Gabriel e aconselhou a irmã a não investir em um romance com o goiano.

O que aconteceu

Em um papo com Thamiris, Daniele, Aline e Gracyanne aconselharam a nutricionista a investir em João Gabriel. Elas chamaram o brother para uma conversa e brincaram: "Tenho uma amiga que é muito sua fã. Tive que te chamar porque ela é muito sua fã."