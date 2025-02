Vai ter beijo? Ator expõe relação de Vinícius e Guto em 'Garota do Momento'

Eu estava em outro lugar da minha carreira. A nossa produtora de elenco me mandou mensagem pedindo um teste em vídeo e, no momento que ela pediu, eu estava trabalhando como cantor em um cruzeiro pela Europa e foi uma surpresa receber essa mensagem.

Elvis Vittorio

Vinícius (Elvis Vittorio) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Como estava em um navio, no meio do oceano, Elvis teve alguns empecilhos até conseguir o papel de Vinícius. "A produtora de elenco falou que gostaria de fazer um teste presencial e perguntou se eu conseguiria naquela semana. E eu expliquei que não conseguiria, por estar embarcado trabalhando como cantor nesse cruzeiro. Enfim, expliquei toda a situação, passou mais um tempo, acho que rolaram alguns testes nesse meio tempo, e ela me mandou uma outra mensagem perguntando se eu podia fazer o teste no dia 5 de novembro. E eu também não conseguiria porque eu chegava no Brasil no dia 5 mesmo, porém, às 18h30. Depois ela perguntou se eu conseguiria dois dias depois. E eu podia [risos]".

Acreditando em destino, o artista crê que o personagem era para ser seu. "Fiz o teste com Pedro [Goifman] e, um dia depois, recebi a resposta que tinha sido aprovado e que eu estava na novela. Foi uma felicidade imensa. Eu digo que era do destino, estava escrito para ser meu, porque foi muito louco como aconteceu".

Para Elvis, o teatro musical lhe ajudou muito a chegar em seu atual momento da carreira. "Foi o ponto de partida dessa conexão com o personagem. Da mesma forma que Vinícius, eu sou um amante dos musicais. Do cinema. E o Vinícius tem como ídolos Fred Astaire, Jim Kelly... Que são ícones. Vejo muito no Vinícius o meu eu no início da carreira. Quando assistia a filmes musicais, seriados musicais e, até mesmo, quando eu vi um musical no teatro ao vivo pela primeira vez, eu fiquei deslumbrado. Eu falei: "Meu Deus, é isso que eu quero fazer para minha vida".