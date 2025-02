Adriana Bombom mostra tanquinho e reflete: 'Dona de um corpo escultural'

Adriana Bombom, 51, exibiu sua barriga nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz mostrou o corpo musculoso em seu perfil no Instagram. A postagem foi feita na manhã deste sábado (22).

Posando na praia, a famosa refletiu sobre o próprio corpo. "Sol brilhando, mar ao fundo e o calor do Rio refletindo na pele dourada. A mulher carioca exala força e beleza, dona de um corpo escultural esculpido pelo lifestyle de Copacabana e Ipanema. Com a energia vibrante do verão, ela é a essência do charme tropical, livre, radiante e cheia de atitude."