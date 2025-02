Walter Salles vota no Oscar? Quem são os brasileiros na Academia?

Carlinhos Brown, que se apresenta no Rock in Rio no chamado Dia Brasil Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Todos os brasileiros membros da Academia se falam em um grupo de WhatsApp. Segundo o Estadão, os mais de 50 membros brasileiros da Academia trocam mensagens em um grupo, cuja finalidade é ampliar a presença de cineastas do Brasil na organização —e torcer pelo sucesso de "Ainda Estou Aqui" na premiação, claro.

A grande noite do cinema, a cerimônia do Oscar 2025 acontece em 2 de março, às 21h (horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Globo.

Veja diretores brasileiros que votam no Oscar:

Alê Abreu ("O Menino e o Mundo")

Anna Muylaert ("Que Horas Ela Volta?")

Anita Rocha da Silveira ("Medusas")

Bruno Barreto ("O Que É Isso, Companheiro?)

Carlos Saldanha ("A Era do Gelo")

Carolina Markowicz ("Pedágio")

Daniel Rezende ("Bingo: O Rei das Manhãs")

Fernando Meirelles ("Cidade de Deus")

Helena Solberg ("Carmen Miranda: Bananas is my Business")

Heloísa Passos ("Eneida")

Juliana Rojas ("Cidade; Campo")

Jeferson De ("Bróder")

José Padilha ("Tropa de Elite")

Karim Aïnouz ("A Vida Invisível")

Kleber Mendonça Filho ("Bacurau")

Laís Bodanzky ("Bicho de Sete Cabeças")

Maurício Osaki ("Lembrança")