Sacha Bali: Diego é traiçoeiro e ardiloso, não tenho empatia por ele no BBB

Convidado do Camarote do Chico Barney, o vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, declarou que Diego Hypolito parece ser traiçoeiro e ardiloso, e não sente empatia pelo participante no Big Brother Brasil 25.

Deve ser um cara, sabe, meio traiçoeiro. Aquela coisa do malvado, do ardiloso, ele me parece essa pessoa. O Diego, por mais que eu não tenha empatia por ele, é um cara que eu falo assim: 'eu jamais seria amigo desse cara'.