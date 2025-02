Raissa e Edy revelam se ainda torcem para um dos gêmeos vencer o BBB 25

Vida fora do reality show

O BBB mudou a nossa vida de uma forma impressionante porque, ele conseguiu não dar só mais visibilidade pra mim, pro meu pai, pro nosso circo, mas também para todos os circos do Brasil. O circo é desvalorizado (...) Deu diferença, sim. Aumentou o público. Estamos muito felizes com isso, independente de qualquer coisa, já deu certo Raissa

Eliminados com 50,70% dos votos após duas semanas de confinamento, Raissa e Edilberto já retornaram para a vida no circo — mas isso não significa que a rotina dos dois continue a mesma. "Estão aparecendo muito shows, temos visitado outros circos de colegas. Temos muitas gravações e temos ido ao Rio de Janeiro algumas vezes", conta Edilberto.

Ao admitir que sentiu falta de sua rotina, Raissa celebra que o pós-reality trouxe mais visibilidade para a cultura circense. "Estamos recebendo muito carinho do público! Estamos tendo mais visibilidade com nosso circo, até em outros circos que nós vamos também. Está sendo incrível".

De forma geral, eu acho que o programa abriu portas, nos mostrou para um país inteiro. Conquistamos fãs de todos os estados, todos os cantos. Está sendo muito prazeroso e muito gostoso Edilberto

Fora do confinamento, Raissa e Edilberto fizeram questão de entrarem em contato com todos os brothers que foram eliminados nas últimas semanas. "Já conversamos com todos que saíram! Com Giovanna, Arleane e Marcelo, Gabriel. Por enquanto, já conversamos com todos por chamada de vídeo. Conversamos direto por WhatsApp. Galera top que a gente vai levar para toda vida, com certeza!", garante o artista circense.