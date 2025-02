Quem é o ex-ator da Globo que se converteu ao islamismo e mudou de nome

Entre seus principais sucessos estão: "A Viagem" (1994), "Malhação" (1996), "Salsa e Merengue" (1996), "Meu Bem Querer" (1998), "Uga Uga" (2000). Seu último trabalho na Globo foi na minissérie "Amazônia" (2007).

Depois, ele foi para a Record TV. No canal, esteve no elenco de "Caminhos do Coração" (2007), "Vidas em Jogo" (2009), "Milagres de Jesus" (2014) e "Os Dez Mandamentos" (2015), seu último trabalho nas telinhas.

Atualmente, o ator mora com a mulher em um sítio de Xerém, um distrito de Duque de Caxias (RJ).

Conversão

Ricardo Petraglia se converteu ao islamismo há quase um ano e adotou novo nome. "Fui para o Paquistão em março do ano passado. Lá, me encontrei com a fé muçulmana. Me converti ao islamismo. Adotei o nome de Mohammed Abdullah, que foi sugerido por um grande amigo meu, uma espécie de padrinho nesta nova jornada", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Em rede social, ele publicou vídeo com a legenda explicando seu nome. "Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Não há nenhum Deus além de Allah e Muhammad (a paz sobre ele) é o seu mensageiro. Meu nome é Mohammed Abdullah. Allah é grande".