Publicidade indireta? Marca de Meghan Markle gera polêmica na Espanha

Logo da marca de Meghan Markle (à esq.) e escudo da cidade de Porreres (à dir.) Imagem: Reprodução

A prefeita de Porreres, Francisca Mora, disse que os moradores locais foram pegos de surpresa. "No começo, achamos que era uma brincadeira, mas quando vimos a semelhança percebemos que era real. Conversamos com nossos assessores e vamos enviar a Meghan um documento contando a história do nosso escudo e do nosso povoado", disse Mora para Splash.

Algumas pessoas encararam isso com senso de humor, mas outras não gostaram que exista essa duplicidade, que o nosso símbolo de alguma maneira represente a empresa dela. Todas as cidades aqui da região têm a sua imagem representativa e valorizam muito o seu escudo.

Francisca Mora, prefeita de Porreres

Paula Colomar, moradora da cidade, foi uma das pessoas que achou a polêmica positiva. "Porreres tem muita história e todos os seus habitantes estão muito orgulhosos deste lugar. Acho legal que estejam fazendo publicidade nossa indiretamente", afirma.

Quem também está feliz com a controvérsia é a prefeita. "Estamos muito contentes. Isso está servindo para que muitas pessoas em vários países nos conheçam. É importante que saibam que existem outras localidades no interior e que Maiorca não é só sol e praia. Também temos muita riqueza cultural aqui."

A pequena cidade, que tem uma tradição vinícola, fica no interior da ilha balear, a 40 quilômetros da capital, Palma de Maiorca.