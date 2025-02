Princesa da Espanha curte pré-Carnaval no Brasil após emergência médica

A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon, 19, curtiu o pré-Carnaval de Salvador pouco após uma emergência médica que resultou na vinda de sua mãe, a rainha Letizia, ao Brasil.

O que aconteceu

Leonor se sentiu indisposta pouco antes de desembarcar no país. A jovem está viajando o mundo no Navio-Escola Juan Sebastián de Elcano, uma missão que passará por oito países durante seis meses. No entanto, a travessia do oceano em direção à América do Sul foi desafiadora para a princesa.

A integrante da família real espanhola sofreu com vômitos e um mal-estar generalizado. A jovem chegou a aparecer com hematomas no corpo. Segundo o jornal catalão El Nacional, ela precisou receber atendimento médico e ficou em observação por vários dias até chegar ao Brasil.