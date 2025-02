Porquinho da Paulista mostra fantasias limpas após crítica: 'Chorume azedo'

Jonathan Oliveira, o Porquinho da Paulista, mostrou em vídeo que suas fantasias são limpas após receber crítica.

O que aconteceu

Artista publicou vídeo com teor sarcástico em seu perfil no TikTok. Uma conta no X (antigo Twitter) havia publicado o que imaginava do Porquinho. "Sempre que eu vejo o Porquinho da Paulista eu penso: deve ser o puro chorume azedo essa fantasia", escreveu um perfil.

Ao som de Taylor Swift com "Look What You Made Me Do" ("Olha o Que Você Me Fez Fazer", em tradução livre, Jonathan surgiu em sua casa lavando uma das fantasias. Música da cantora americana fala sobre revanche e é uma resposta às críticas que ela recebia da indústria e haters na ocasião, em 2017.