De prisão a treta com Piovani em defesa de Neymar: as polêmicas de Oruam

Vettorazzo, autora do projeto original, rebate as críticas. A vereadora criou um site com o nome e fotos de Oruam para incentivar a replicação da proposta em outras cidades. Ela argumenta que as letras do rapper "abriram as porteiras" para que mais artistas exaltassem criminosos em suas músicas.

Críticos da iniciativa afirmam que a proposta viola a liberdade de expressão e pode abrir um precedente para a censura cultural. Especialistas jurídicos, como o advogado Danilo Cymrot, doutor em Direito pela USP, consideram que impedir preventivamente a contratação de um artista com base na suposição de que sua música faz apologia ao crime é inconstitucional.

O funkeiro disse que os parlamentares encontraram a "oportunidade perfeita" para criminalizar o funk, quando um filho de traficante faz sucesso. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", disse no X.

Eles sempre tentaram criminalizar o funk o rap e o trap coincidentemente o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita pra isso, virei pauta política mas oq vcs não entendem que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos… -- 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) February 12, 2025

Treta envolvendo Neymar, Piovani e festival

O rapper e filho do traficante Marcinho da VP, convocou seus seguidores xingarem Luana Piovani. "Meus fãs malucos! Vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo que é nome. Com Neymar ninguém mexe. Xinga ela, vou deixar o Instagram dela." Ele ainda chamou a atriz de "velha maluca".