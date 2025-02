Phil Collins diz que doença lhe tirou vontade de fazer música: 'Afundando'

Phil Collins, 74, revelou que os problemas de saúde que enfrenta nos últimos anos tem atrapalhado cada vez mais sua produção artística.

O que aconteceu

O cantor anda tão debilitado que sequer tem vontade de voltar a atuar musicalmente. "Eu continuo achando que deveria ir até o estúdio e ver o que acontece. Mas não estou mais com vontade. A questão é que tenho estado doente. Quero dizer, muito doente", declarou ele à revista inglesa Mojo.

Collins deixou o posto de baterista da banda Genesis em 2022, pelo fato de não conseguir mais pegar uma baqueta. "Ainda estou meio que afundando um pouco. Passei a vida inteira tocando bateria. De repente, não conseguir fazer isso é um choque", admitiu o músico no documentário "Phil Collins: Drummer First", filmado em outubro de 2022 e lançado em dezembro do ano passado.