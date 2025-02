Advogado de P. Diddy pede para ser removido do caso

Anthony Ricco, um dos advogados de P. Diddy, protocolou um pedido para ser afastado do caso.

O que aconteceu

Ele disse que não pode mais representar o rapper. "Apesar de ter oferecido a Sean Combs o nível de representação legal à altura do tribunal, não há circunstâncias sob as quais eu possa continuar representando Sean Combs", escreveu no pedido, de acordo com a revista Variety.

O advogado não especificou seus motivos. No documento, ele diz apenas que há "razões suficientes" protegidas pelo sigilo profissional entre advogado e cliente.