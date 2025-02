Oruam diz que 'fez besteiras'; os bastidores da prisão do cantor

Aparentemente não havia indícios de que estava sob o efeito de álcool. Os advogados pagaram a fiança de 40 salários mínimos para liberação do cantor. Neilson Nogueira, delegado titular do 16 DP, sobre a direção perigosa.

Entenda o caso

O trapper teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia, e supostamente tentado fugir da abordagem dos agentes. O veículo está em nome de uma pessoa jurídica, as informações são da polícia militar carioca.

Oruam foi detido, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele já foi solto, após pagar fiança (em espécie) no valor de R$ 60.720,00, o equivalente a 40 salários mínimos e autuado por direção perigosa e trafegar o veículo com CNH suspensa.

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. O rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.