Diva, forte, poderosa: o que imprensa gringa já falou sobre Fernanda Torres

Já a NPR declarou que, em um mundo justo, Fernanda Torres ganharia todos os prêmios existentes. O crítico John Powers se encantou com a força do filme e, em especial, com a atuação da brasileira, dizendo que Eunice Paiva é "interpretada com tamanha genialidade por Torres, cuja performance é tão sutil, internalizada e silenciosamente devastadora que, em um mundo justo, ela venceria todos os grandes prêmios de atuação deste ano".

Powers ainda rasgou elogios para o charme de Selton Mello, à direção de Walter Salles e caracterizou a trilha sonora como "fabulosa".

"Ainda Estou Aqui" tem aprovação crítica unânime nos principais agregadores. No Rotten Tomatoes, que contabiliza diversas críticas e traça uma média de 0% a 100%, o filme chega a 96%, a partir de 130 avaliações profissionais. Com isso, carrega o selo de "Certified Fresh" do site, que aponta produções de alta qualidade.

Já no Metacritic, que funciona de forma similar, a nota profissional do longa é 85 de 100, com base em 38 reviews, garantindo o selo de "Must See" do site —ou seja, sessão obrigatória!

Grande noite do cinema, a cerimônia do Oscar 2025 acontece em 2 de março, às 21h (horário de Brasília), com transmissão via streaming pela Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.