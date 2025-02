Nicole Bahls se diz pronta para a maternidade: 'Experiência transformadora'

Nicole Bahls, 39, mudou radicalmente sua rotina após ter se mudado para a casa de campo onde vive hoje, rodeada de animais.

O que aconteceu

A modelo vê a conexão que criou com os bichos como um dos pilares fundamentais que a aproxima de Deus. "Cuidar dos animais preenche espaços vazios em minha vida e me ajuda a me reconectar com minha essência. É um processo constante de cura e espiritualidade. Passei a dormir mais cedo, como a maioria que mora na roça. Dizemos que dormimos com as galinhas, e acordo bem cedo para abrir a porta do galinheiro, soltá-las e alimentar as vaquinhas."

O hábito de batizar seus animais com nomes de amigos famosos é, para ela, uma demonstração de afeto. "Foi uma forma que eu encontrei de homenagear amigos de trabalho que admiro e ídolos que marcaram minha vida. Para estar dentro da minha casa, tem que ser alguém que eu ame muito."