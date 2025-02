João Pedro coloca Vitória, Camilla, Aline, Diego e Dani na Mira do Paredão

O que aconteceu

Solicitado por Tadeu Schmidt, o gêmeo distribuiu 5 pulseiras. Ele escolheu Vitória, Camilla, Aline, Diego e Daniele.

João Pedro justificou suas escolhas. De acordo com o salva-vidas de rodeio, Diego, Dani e Aline já o colocaram como opção de voto, Vitória teve uma atitude que ele não gostou na formação do último Paredão e Camilla também pode votar nele.

No domingo (23), ele indicará uma das opções diretamente ao 6º Paredão. Ele já sinalizou a aliados que deve indicar Vitória Strada.

