Marco descobre verdadeiro nome da mãe biológica em 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa.

Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV.

Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando. Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. Marco fala o nome de sua mãe para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher.