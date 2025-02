Liam Payne: investigação aponta que imagem de bolsa pode explicar tragédia

Fontes próximas à estrela afirmam que esta não foi a primeira vez que Liam tentou "fugir" de onde estava hospedado. Em meados de setembro de 2024, ele tentou sair de uma propriedade alugada na Flórida, nos Estados Unidos.

Na ocasião, ele teria usado uma mangueira de jardim para descer até o chão depois de um encontro tenso com seu segurança, que estava preocupado com uma possível overdose de drogas de Liam. No dia de sua morte, o cantor foi, supostamente, carregado, aparentemente inconsciente, do lobby do hotel de volta para seu quarto pelos funcionários. Em menos de 10 minutos, Payne caiu da sacada.

A teoria de que o artista estaria tentando fugir novamente é apoiada pelo juiz responsável pelas investigações do caso. A autoridade afirmou, em janeiro deste ano: "A consciência de Payne estava alterada e havia uma sacada no quarto. O correto seria deixá-lo num lugar seguro, com um acompanhante, até a chegada de um médico".

O juiz ainda acrescentou que ele pode não ter perdido o equilíbrio. "Eu mantenho que a pessoa em questão tentou sair pela sacada do local onde estava porque os peritos forenses notaram que ele não perdeu o equilíbrio. Foi assim que a queda aconteceu".

ALERTA: Caso você esteja passando por um momento difícil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.